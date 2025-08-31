Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Atlético-MG é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vitória e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 18h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vitória x Atlético-MG: como chegam os times
O Rubro-Negro chega bastante pressionado depois da goleada histórica sofrida para o Flamengo por 8 a 0, no Maracanã. O resultado culminou na demissão do técnico Fábio Carille, e quem assume de forma interina é Rodrigo Chagas.
O Galo também atravessa turbulência. Após a derrota diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e a derrota para o São Paulo no Brasileirão, a diretoria decidiu pela saída do técnico Cuca. O interino Lucas Gonçalves estará à beira do campo no Barradão. (Com Gazeta Esportiva)
Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Atlético-MG
Domingo, 31 de agosto (31/08), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Vitória x Atlético-MG
Estádio Barradão, em Salvador (BA)
