Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Atlético-MG é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vitória e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Vitória x Atlético-MG: como chegam os times  

O Rubro-Negro chega bastante pressionado depois da goleada histórica sofrida para o Flamengo por 8 a 0, no Maracanã. O resultado culminou na demissão do técnico Fábio Carille, e quem assume de forma interina é Rodrigo Chagas.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Galo também atravessa turbulência. Após a derrota diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e a derrota para o São Paulo no Brasileirão, a diretoria decidiu pela saída do técnico Cuca. O interino Lucas Gonçalves estará à beira do campo no Barradão. (Com Gazeta Esportiva)

Vitória x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Atlético-MG

Domingo, 31 de agosto (31/08), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Vitória x Atlético-MG

Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões 2025/2026 são definidos; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar