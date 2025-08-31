Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Sport e Vasco é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Sport e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport x Vasco: como chegam os times  

O time pernambucano vinha em uma sequência de reação, mas voltou a perder na rodada passada diante do Palmeiras. Para o jogo, o técnico Daniel Paulista não contará com Rodrigo Atencio, que pediu para deixar o clube, e ainda tem como baixas Lucas Lima (lesão no tornozelo), Sérgio Oliveira, Igor Cariús e Hereda, todos no departamento médico.

O Cruzmaltino vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Juventude e Corinthians, e tenta reencontrar o caminho das vitórias. O técnico Fernando Diniz não terá Paulo Henrique, com edema na coxa, nem Tchê Tchê, lesionado. Adson e Mateus Carvalho também desfalcam a equipe. (Com Gazeta Esportiva)

Sport x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Prime Video: serviço de streaming

Brasileirão: dia e horário do jogo Sport x Vasco

Domingo, 31 de agosto (31/08), às 20h30min (horário de Brasília).

Onde será Sport x Vasco

Ilha do Retiro, no Recife (PE)

