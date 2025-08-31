Sport x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Vasco vai enfrentar o Sport hoje, 31, pelo Brasileirão. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Sport e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport x Vasco: como chegam os times O time pernambucano vinha em uma sequência de reação, mas voltou a perder na rodada passada diante do Palmeiras. Para o jogo, o técnico Daniel Paulista não contará com Rodrigo Atencio, que pediu para deixar o clube, e ainda tem como baixas Lucas Lima (lesão no tornozelo), Sérgio Oliveira, Igor Cariús e Hereda, todos no departamento médico.

O Cruzmaltino vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Juventude e Corinthians, e tenta reencontrar o caminho das vitórias. O técnico Fernando Diniz não terá Paulo Henrique, com edema na coxa, nem Tchê Tchê, lesionado. Adson e Mateus Carvalho também desfalcam a equipe. (Com Gazeta Esportiva)


