Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Santos e Fluminense é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Santos e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Santos x Fluminense: como chegam os times
O Santos vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe de Baixada Santista se encontra na 15ª colocação, com apenas 21 pontos - tem somente dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.
O Alvinegro Praiano chega para o confronto depois de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. O time santista perdeu para o Vasco, por 6 a 0, em pleno Morumbis. Em seguida, o Peixe foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0, fora de casa.
O Fluminense, por sua vez, também passa por um momento de oscilação. Apesar da classificação na Sul-Americana, o Tricolor carioca também vem de duas derrotas consecutivas - uma contra o Red Bull Bragantino fora de casa, por 4 a 2, pelo Brasileiro, e a outra diante do Bahia, por 1 a 0, em Salvador, no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.
No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda vive uma situação melhor que a do Santos. O time comandado por Renato Gaúcho figura na nona posição, com 27 pontos. (Com Gazeta Esportiva)
Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Fluminense
Domingo, 31 de agosto (31/08), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Santos x Fluminense
Vila Belmiro, em Santos (SP)
Confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões 2025/2026 são definidos; CONFIRA