Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Fluminense se enfrentam hoje, 31, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Santos e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Santos x Fluminense: como chegam os times O Santos vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe de Baixada Santista se encontra na 15ª colocação, com apenas 21 pontos - tem somente dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano chega para o confronto depois de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. O time santista perdeu para o Vasco, por 6 a 0, em pleno Morumbis. Em seguida, o Peixe foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0, fora de casa. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp