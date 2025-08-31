Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje, 31, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Grêmio: como chegam os times O Flamengo entra em campo embalado por uma goleada expressiva sobre o Vitória, por 8 a 0, na última segunda-feira. O time carioca ostenta os melhores números da competição: ataque mais eficiente, com 44 gols marcados, e defesa menos vazada, com apenas nove sofridos. Na liderança isolada com 46 pontos, o Rubro-Negro busca ampliar sua vantagem e se manter no topo da tabela. O Palmeiras, atual vice-líder, soma 42 pontos e ainda tem uma partida a menos que o líder. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp