Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Flamengo e Grêmio é neste domingo, 31, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Grêmio: como chegam os times  

O Flamengo entra em campo embalado por uma goleada expressiva sobre o Vitória, por 8 a 0, na última segunda-feira. O time carioca ostenta os melhores números da competição: ataque mais eficiente, com 44 gols marcados, e defesa menos vazada, com apenas nove sofridos.

Na liderança isolada com 46 pontos, o Rubro-Negro busca ampliar sua vantagem e se manter no topo da tabela. O Palmeiras, atual vice-líder, soma 42 pontos e ainda tem uma partida a menos que o líder.

Já o Grêmio tenta se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão e, no momento, ocupa a 14ª colocação, cinco pontos acima do Vitória, que abre o Z-4.

Na rodada passada, o Imortal Tricolor ficou no empate sem gols contra o Ceará, fora de casa. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Grêmio

Domingo, 31 de agosto (31/08), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Flamengo x Grêmio

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

