Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, 31, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Palmeiras: como chegam os times O Corinthians chega embalado para o confronto. Apesar de desfalques importantes, o time do Parque São Jorge vem de duas vitórias consecutivas, ambas fora de casa. No último domingo, a equipe derrotou o Vasco por 3 a 2, em São Januário, encerrando um jejum de seis jogos sem ganhar no Brasileirão. Já na quarta-feira, o Timão venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Ligga Arena, e abriu uma boa vantagem no confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O grande destaque recente da equipe é o jovem atacante Gui Negão. O jogador revelado nas categorias de base do clube assumiu o protagonismo diante das ausências dos titulares Memphis Depay e Yuri Alberto e balançou as redes três vezes nos últimos três jogos.

O Palmeiras também vive um bom momento na atual temporada. O Alviverde detém oito partidas seguidas de invencibilidade na Série A, sendo seis triunfos e dois empates. Na última rodada, o time de Abel Ferreira bateu o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque. Além disso, recentemente o Verdão garantiu classificação às quartas de final da Libertadores. A equipe levou a melhor sobre o Universitario, do Peru, por 4 a 0 no placar agregado. O adversário na próxima fase será o River Plate, da Argentina.