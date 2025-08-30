Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Cruzeiro e São Paulo é neste sábado, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Cruzeiro e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 30 de agosto (30/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Cruzeiro x São Paulo: como chegam os times
Por outro lado, o Cruzeiro venceu o Galo, na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. No Campeonato Brasileiro, a Raposa tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis rodadas. Os mineiros ocupam a 3ª posição, com 41 pontos.
O São Paulo chega para o duelo deste sábado vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período.
No último domingo, o Tricolor bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados. (Com Gazeta Esportiva)
Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x São Paulo
Sábado, 30 de agosto (30/08), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Cruzeiro x São Paulo
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
