Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam hoje, 30, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 30 de agosto (30/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Cruzeiro x São Paulo: como chegam os times Por outro lado, o Cruzeiro venceu o Galo, na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. No Campeonato Brasileiro, a Raposa tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis rodadas. Os mineiros ocupam a 3ª posição, com 41 pontos.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O São Paulo chega para o duelo deste sábado vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período.