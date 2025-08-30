Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Bragantino hoje, 30, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 30 de agosto (30/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Bragantino: como chegam os times

O Glorioso venceu o Juventude fora de casa por 3 a 1 na semana passada e, com 32 pontos, defende a permanência na zona de classificação para a Copa Libertadores. No meio de semana, o time empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, sabe que este duelo é estratégico para o Glorioso. “Precisamos voltar a vencer em casa pelo Brasileiro e irmos com tranquilidade para o período de seis dias de treinamentos que o calendário vai nos permitir. Será importante”, disse.

Sobre a escalação, o treinador não antecipou o time. Ele deve poupar os laterais Vitinho e Alex Telles. Ambos estão desgastados e devem ceder o posto, respectivamente, a Mateo Ponte e a Marçal. O zagueiro Kaio Pantaleão pode ser poupado para a entrada de David Ricardo, pois volta de lesão. Uma baixa certa é o atacante Chris Ramos. O espanhol bateu a cabeça contra o Vasco, foi levado ao hospital e, pelo protocolo de precaução da Fifa, não tem condições de atuar. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra colocou na cabeça dos jogadores a necessidade de aprender com o que deu certo no jogo passado.