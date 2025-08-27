Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, 27, pela Copa do Brasil. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de agosto (27/08), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Prime Video (serviço de streaming) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Botafogo: como chegam os times Após golear o Santos por 6 a 0 e empolgar a torcida, o Vasco acumula duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Juventude e Corinthians. A Copa do Brasil, portanto, é a chance de amenizar o clima para um elenco ameaçado de rebaixamento. "Ficamos frustrados quando não ganhamos em casa e a nossa torcida com certeza vai estar mais uma vez para nos apoiar. Vamos fazer o máximo para vencer. Estamos acostumados a lidar com a pressão", disse o técnico Fernando Diniz.