Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Vasco e Botafogo é neste quarta-feira, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de agosto (27/08), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Prime Video (serviço de streaming) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vasco x Botafogo: como chegam os times
Após golear o Santos por 6 a 0 e empolgar a torcida, o Vasco acumula duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Juventude e Corinthians. A Copa do Brasil, portanto, é a chance de amenizar o clima para um elenco ameaçado de rebaixamento.
"Ficamos frustrados quando não ganhamos em casa e a nossa torcida com certeza vai estar mais uma vez para nos apoiar. Vamos fazer o máximo para vencer. Estamos acostumados a lidar com a pressão", disse o técnico Fernando Diniz.
O Botafogo ainda sente o gosto amargo da eliminação na Copa Libertadores para a LDU, mas respira mais aliviado desde a vitória sobre o Juventude, pelo Brasileirão. A Copa do Brasil é a chance de manter o ambiente de conquistas no elenco.
"Sabemos que precisamos melhorar, pois ainda não mostramos o melhor Botafogo que podemos. Mas a vontade de ganhar deste grupo é muito grande e todos têm a minha confiança", afirmou o técnico Davide Ancelotti. (Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil
- Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV fechada
- Prime Video: serviço de streaming
- Premiere: serviço de pay-per-view
Copa do Brasil: dia e horário do jogo Vasco x Botafogo
Quarta-feira, 27 de agosto (27/08), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Botafogo
Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
