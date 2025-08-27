Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Cruzeiro é neste quarta-feira, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de agosto (27/08), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Cruzeiro: como chegam os times  

O Cruzeiro venceu o CRB nas oitavas de final com o placar acumulado de 2 a 0. Na última partida, o time celeste bateu o Internacional por 2 a 1, pelo Brasileirão.

O Atlético-MG suou para se classificar às quartas de final, tendo que vencer o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 depois do placar agregado de 1 a 1. Em seu último jogo, a equipe alvinegra perdeu para o São Paulo por 2 a 0, pelo Brasileiro.

Desde 2024, os arquirrivais mineiros se enfrentaram sete vezes, com três empates, três vitórias do Atlético-MG e apenas uma do Cruzeiro. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

  • Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Atlético-MG x Cruzeiro

Quarta-feira, 27 de agosto (27/08), às 19h30min (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Cruzeiro

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

