Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, 27, pela Copa do Brasil. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de agosto (27/08), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Cruzeiro: como chegam os times O Cruzeiro venceu o CRB nas oitavas de final com o placar acumulado de 2 a 0. Na última partida, o time celeste bateu o Internacional por 2 a 1, pelo Brasileirão.

O Atlético-MG suou para se classificar às quartas de final, tendo que vencer o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 depois do placar agregado de 1 a 1. Em seu último jogo, a equipe alvinegra perdeu para o São Paulo por 2 a 0, pelo Brasileiro.