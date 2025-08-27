Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta o Athletico-PR hoje, 27, pela Copa do Brasil. / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de agosto (27/08), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Prime Video (serviço de streaming) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Athletico-PR x Corinthians: como chegam os times O Athletico-PR entrou na Copa do Brasil ainda na primeira fase. O Furacão passou pelo Pouso Alegre na primeira fase. Depois, eliminou o Guarany de Bagé. Já na terceira fase, ganhou do Brusque por 3 a 1 no agregado. Por fim, nas oitavas, despachou o São Paulo nos pênaltis, por 3 a 0, com brilho do goleiro Santos. A fase recente do Athletico-PR, por sua vez, é oscilante. O Furacão somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última rodada da Série B, a equipe venceu o CRB por 1 a 0, fora de casa, graças a um gol de Kevin Viveros. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp