Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Corinthians é neste quarta-feira, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Athletico-PR e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de agosto (27/08), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 21h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Prime Video (serviço de streaming) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Athletico-PR x Corinthians: como chegam os times
O Athletico-PR entrou na Copa do Brasil ainda na primeira fase. O Furacão passou pelo Pouso Alegre na primeira fase. Depois, eliminou o Guarany de Bagé. Já na terceira fase, ganhou do Brusque por 3 a 1 no agregado. Por fim, nas oitavas, despachou o São Paulo nos pênaltis, por 3 a 0, com brilho do goleiro Santos.
A fase recente do Athletico-PR, por sua vez, é oscilante. O Furacão somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última rodada da Série B, a equipe venceu o CRB por 1 a 0, fora de casa, graças a um gol de Kevin Viveros.
Do outro lado, o Corinthians entrou nesta Copa do Brasil já na terceira fase. Para chegar as quartas, o Timão eliminou primeiro o Novorizontino por 2 a 0 no placar agregado. Já nas oitavas, foi soberano e passou pelo Palmeiras, decidindo fora de casa, ao ganhar por 3 a 0 no agregado.
Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vem de uma vitória que garantiu moral. O Alvinegro paulista bateu o Vasco por 3 a 1 em São Januário. Nas últimas cinco rodadas, os comandados de Dorival Júnior somaram duas vitórias, um empate e amargaram duas derrotas. (Com Gazeta Esportiva)
Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil
- Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV fechada
- Prime Video: serviço de streaming
- Premiere: serviço de pay-per-view
Copa do Brasil: dia e horário do jogo Athletico-PR x Corinthians
Quarta-feira, 27 de agosto (27/08), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Athletico-PR x Corinthians
Ligga Arena, em Curitiba (PR)
