Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 6 de agosto (6/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).

Os dois times sofreram abalos no fim de semana. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 em casa e não conseguiu encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Pela mesma competição, o Red Bull Bragantino perdeu de 2 a 1 para o Atlético-MG, como visitante, e completou a sexta partida consecutiva sem vitórias na temporada.

Já Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, pediu a seus jogadores o máximo de concentração, pois entende que o resultado não está garantido. "Nós ganhamos um jogo, mas do outro lado tem uma equipe muito bem treinada e que merece todo o nosso respeito. Ainda não tem nada decidido e temos que tentar confirmar a nossa vantagem".

Para este duelo o Botafogo ainda não sabe se terá o goleiro John, em negociação com o futebol inglês. Caso ele seja retirado do jogo, Léo Linck entrará na vaga. Com dores na coxa direita, Kaio Pantaleão também não tem presença garantida. Assim David Ricardo fica de sobreaviso. (Com Gazeta Esportiva)



Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

SporTV: canal de TV fechada

Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Bragantino x Botafogo

Quarta-feira, 6 de agosto (6/08), às 19 horas (horário de Brasília).