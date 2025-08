MP alerta FCF para prevenir possíveis manipulações de resultados em decisões da Série C estadual

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) emitiu um alerta, nesta quinta-feira, 31, para que a Federação Cearense de Futebol (FCF) reforce o acompanhamento dos jogos decisivos da Série C do Campeonato Cearense no próximo sábado, 2.

Neste fim de semana, dois jogos definirão quais equipes irão avançar para a segunda fase da competição e conquistarão o acesso à Segundona do Campeonato Cearense.