São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam hoje, quinta-feira, 31 de julho (31/07), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Morumbis, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



São Paulo x Athletico-PR: como chegam os times

Do lado do São Paulo, o técnico argentino não poderá contar com sete atletas: Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição).



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Athletico-PR vem de empate por 2 a 2 com o América-MG, pela Série B. Na 11ª posição da competição, com 25 unidades, a equipe de Odair Hellmann não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas). (Com Gazeta Esportiva)