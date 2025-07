Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 31 de julho (31/07), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

Ao todo, Fla e Atlético já se encontraram quatro vezes na Copa do Brasil, com o Flamengo vencendo a disputa em 2006, 2022 e 2024, enquanto o Galo se saiu melhor em 2014.

Finalistas da Copa do Brasil no ano passado, o Urubu e o Galo possuem um longo histórico de rivalidade. Nos últimos anos, entretanto, o Rubro-Negro abriu vantagem e não sabe o que é perder há cinco jogos, desde julho de 2023. De lá para cá, foram quatro vitórias e um empate, incluindo os dois triunfos das finais de 2024.

O atual campeão da Copa do Brasil atravessa um bom momento na temporada e é líder isolado do Campeonato Brasileiro, posição alcançada com a vitória sobre o Atlético, no último domingo, por 1 a 0.

Para buscar a vitória em casa e seguir em vantagem para o jogo de volta, em Belo Horizonte, o técnico Filipe Luis deve manter a base da equipe que iniciou a partida no último domingo. Os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas se recuperaram de lesões e devem estar à disposição, mas as maiores possibilidades de mudanças estão do meio para frente. Plata, Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Juninho e Wallace Yan disputam três vagas no ataque.

No Atlético, o técnico Cuca segue sem contar com o lateral Guilherme Arana, mas terá a volta do zagueiro Lyanco, que ficou de fora no último domingo por estar suspenso. Já o reforço Alexander, volante, foi regularizado e pode estrear no Rio de Janeiro. (Com Gazeta Esportiva)