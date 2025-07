Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Internacional e Fluminense se enfrentam hoje, 30, pela Copa do Brasil. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de julho (30/07), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Fluminense: como chegam os times O Fluminense perdeu seus quatro jogos após a boa campanha no Super Mundial de Clubes, sendo o mais recente por 3 a 1 para o São Paulo fora de casa. Assim vem caindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, em situação semelhante à do Inter. O time colorado até vinha de três triunfos seguidos, mas sem convencer seu torcedor. No fim de semana, o empate por 1 a 1 com o Vasco, em casa, fez voltar as desconfianças ainda com mais força. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Renato Gaúcho não deu pistas se vai manter o Fluminense no esquema com três zagueiros e pretende divulgar a escalação minutos antes do confronto. Para este duelo o Inter terá o retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão diante do Vasco. Mas Roger só vai divulgar a escalação minutos antes do confronto.