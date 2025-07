CSA x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

CSA e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de julho (30/07), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19 horas. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



CSA x Vasco: como chegam os times

Para buscar a vitória e abrir vantagem na luta pela vaga, Diniz contará com o retorno de Philippe Coutinho, afastado do time há vários jogos por conta de uma lesão muscular. Outro que retorna ao time após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro é o zagueiro João Victor. Lesionados, Adson e GB seguem entregues ao departamento médico.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Para chegar às oitavas, o CSA eliminou o Grêmio com uma vitória em casa e um empate no Sul, enquanto o Vasco passou com dois empates com o Operário-PR e vitória nos pênaltis. O jogo de volta das oitavas será disputado na quinta-feira, 7 de agosto, em São Januário. (Com Gazeta Esportiva)