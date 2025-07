Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, 30, pela Copa do Brasil. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de julho (30/07), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Palmeiras: como chegam os times O Corinthians do técnico Dorival Júnior passa por um momento de oscilação. Nos últimos cinco jogos, o Alvinegro amargou duas derrotas e dois empates, mas somou uma vitória. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. No empate diante do Botafogo, o treinador ao menos ganhou um importante reforço. Recuperado de lesão, Yuri Alberto voltou a atuar após dois meses. A entrada do atacante no segundo tempo trouxe boas notícias ao Timão, que desempenhou bem e espera repetir a dose nesta quarta-feira. Sendo assim, a expectativa é que Dorival possa ter o trio ofensivo Yuri Alberto, Garro e Memphis atuando juntos pela primeira vez sob seu comando. O técnico também não terá novos desfalques, com Maycon (lesão muscular) e Hugo (hérnia inguinal) como únicas baixas.

Do outro lado, o Palmeiras sobrou na terceira fase e eliminou o Ceará. O Verdão saiu vitorioso em solo cearense por 1 a 0 e confirmou a classificação em São Paulo depois de vencer novamente, dessa vez por 3 a 0. O Palmeiras, diferente do rival, vive boa fase. O Alviverde não perde desde o retorno do Mundial de Clubes, somando um empate e três vitórias consecutivas. A mais recente delas foi sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.