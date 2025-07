Bahia x Retrô: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Brasil entre Bahia e Retrô é nesta quarta-feira, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia e Retrô se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de julho (30/07), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19h30min. (horário de Brasília).

Bahia x Retrô: como chegam os times

O Bahia teve o retorno do meia Cauly, que se recuperava de uma gripe. Tiago e Rezende participaram de parte da atividade, mas devem desfalcar a equipe. Já Kanu, Erick e Fredi Lippert seguem em tratamento de lesões e estão fora do confronto com o Retrô-PE.



Flávio Rodrigues de Souza-SP será o árbitro do confronto, com Alex Ang Ribeiro e Leila Naiara Moreira da Cruz como assistentes. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho comandará o VAR. (Com Gazeta Esportiva)