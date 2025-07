São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo e Fluminense se enfrentam hoje, 27, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 27 de julho (27/07), em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

São Paulo x Fluminense: como chegam os times O São Paulo chega embalado para o duelo contra o Fluminense. O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas que deram moral e fôlego na briga contra o rebaixamento. Primeiro, os comandados de Hernán Crespo venceram o Corinthians em casa por 2 a 0 e, na última quinta-feira, bateram o Juventude por 1 a 0 no Sul. Para o duelo, o técnico terá os desfalques já conhecidos de Oscar (fraturas em três vértebras da região lombar), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (contusão no músculo adutor da coxa esquerda). Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Em contrapartida, o zagueiro Alan Franco deve ficar à disposição sem maiores problemas. Ele havia sido poupado por Crespo e ficou apenas no banco de reservas contra o Juventude por dores, mas deve voltar ao time titular contra o Fluminense caso esteja apto fisicamente. Do outro lado, o Fluminense vive um momento ruim desde a volta do Mundial de Clubes. O Tricolor carioca não sabe o que é vencer há três rodadas e amargou três derrotas seguidas para Cruzeiro (2 a 0 em casa), Flamengo (1 a 0 fora) e Palmeiras (2 a 1 no Maracanã). O técnico Renato Gaúcho, por sua vez, perdeu o zagueiro Ignacio, com uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Tudo indica que a zaga do Fluminense terá Thiago Silva e Juan Freytes. Além disso, Otávio também segue entregue ao DM. (Com Gazeta Esportiva)