Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 27 de julho (27/07), em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

No Flamengo, Filipe Luis deve contar com dois reforços: o volante Allan, poupado contra o Bragantino por conta de balanceamento de carga, e o atacante Gonzalo Plata, recuperado de uma tendinite na coxa. Já o lateral Wesley, negociado com a Roma, da Itália, já se despediu do clube e não estará mais disponível. A lista de desfalques do treinador rubro-negro, entretanto, continua longa. Pulgar, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Danilo seguem entregues ao departamento médico. Outro ausente será o volante De la Cruz, liberado para visitar a família no Uruguai após polêmica sobre sua condição física.