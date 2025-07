Sport x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Santos se enfrentam hoje, sábado, 26 de julho (26/07), em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 18h30min. (horário de Brasília).

Sport x Santos: como chegam os times

Para o duelo deste sábado, o técnico Cleber Xavier não contará com o atacante Guilherme, o volante Willian Arão e o zagueiro Gil. Guilherme foi substituído no início do duelo contra o Internacional, com dores no tornozelo direito. Após exames, foi constatada uma lesão no corto-contusa no tornozelo direito.

Já Willian Arão sofreu uma lesão na panturrilha direita. Ele já havia desfalcado o Peixe na última partida, mas não tinha lesão constatada, apenas um desconforto. Por fim, Gil está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo nos minutos finais da partida contra o Colorado.

Em contrapartida, o atacante Gustavo Caballero, novo reforço do Peixe, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará à disposição do treinador.