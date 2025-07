Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 26 de julho (26/07), em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).

O meia-atacante Felipe Anderson teve detectada uma inflamação na lateral do quadril e é baixa. Ramón Sosa pode pintar entre os titulares. Piquerez avançou no tratamento de um trauma no ombro, treinou normalmente e deve voltar ao time. O técnico Abel Ferreira terá o retorno o zagueiro Bruno Fuchs, que cumpriu suspensão no duelo contra o Flu.

Para a partida, o Palmeiras terá alguns desfalques, como o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda), o meia Allan (suspenso) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Além disso, o lateral direito Mayke, encaminhado com o Santos, foi liberado para acertar com o Peixe e não deve atuar mais pelo Verdão.

Do lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o atacante Carlos Vinícius, recém-chegado ao clube. Ele foi regularizado no BID, mas após a viagem a São Paulo e ficou de fora.

O atacante André Henrique sofreu uma lesão de grau I na coxa esquerda e não fica no banco, assim como os meias Villasanti (indisposição estomacal) e Cristaldo (desconforto muscular). Além deles, completam as baixas Monsalve (luxação no ombro direito), João Pedro (fratura no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Ely (lesão no ligamento do joelho esquerdo). (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

SporTV: canal de TV fechada

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Grêmio

Sábado, 26 de julho (26/07), às 21 horas (horário de Brasília).