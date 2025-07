Sport x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 20 de julho (20/07), em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 17h30min. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Sport x Botafogo: como chegam os times

Com 22 pontos conquistados, o Glorioso quer seguir na zona de classificação para a Copa Libertadores e melhorar o desempenho ofensivo visto no empate sem gols com o Vitória no meio de semana. Naquela ocasião, diante de sua torcida, o Glorioso criou mais de 20 oportunidades de gol, mas não balançou as redes.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Sport, por sua vez, completou 15 jogos sem vencer na derrota de 2 a 0 para o Juventude, segunda-feira, no Rio Grande do Sul. Lanterna com três pontos, o time pernambucano viu torcedores invadirem seu CT no meio da semana e agredirem o atacante Pablo, além de ofenderem outros atletas. (Com Gazeta Esportiva)