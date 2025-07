Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 20 de julho (20/07), em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 17h30min. (horário de Brasília).

O técnico Cuca terá os retornos do goleiro Everson e do atacante Rony, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Por outro lado, são baixas Cadu, Caio Maia e Patrick (lesionados). Fausto Vera é dúvida. Por opção do treinador, ficou de fora dos dois últimos jogos. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Atlético-MG

Domingo, 20 de julho (20/07), às 17h30min (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x Atlético-MG



Allianz Parque, em São Paulo (SP)