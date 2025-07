Vasco x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 19 de julho (19/07), em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h30min. (horário de Brasília).

Vasco x Grêmio: como chegam os times

As duas equipes vivem momentos delicados na temporada, ambas vindo de derrotas consecutivas no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Na primeira partida após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, o Vasco foi superado pelo Botafogo por 2 a 0, no último sábado. Em seguida, o time comandado por Fernando Diniz sofreu uma goleada por 4 a 0 diante do Independiente del Valle, em Quito, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Diante desses reveses, Diniz pode promover mudanças na equipe para o confronto contra o Grêmio. Com a defesa mais vazada da Série A, o zagueiro João Victor e o lateral Lucas Piton são dois possíveis candidatos a deixar o time titular. No meio-campo, após ficar fora da partida em Quito, Philippe Coutinho é dúvida para este sábado. GB corre por fora e larga na frente pela vaga do camisa 11.

