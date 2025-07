São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 19 de julho (19/07), em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



São Paulo x Corinthians: como chegam os times

As duas equipes vivem situações distintas na tabela da Série A. O São Paulo passa por um momento delicado e está próximo da zona de rebaixamento - ocupa a 16ª colocação, com 13 pontos, um a mais que o Vitória, que abre o Z4. Já o Corinthians se vê mais tranquilo e figura em nono lugar, com 19 pontos.

Além da situação desfavorável na tabela de classificação, o São Paulo também vive um jejum de vitórias no Brasileiro. O Tricolor não sabe o que é vencer há cinco rodadas: foram quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na última quarta-feira, o time são-paulino buscou a igualdade diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O técnico Hernán Crespo ainda não poderá contar com Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que continuam entregues ao departamento médico.