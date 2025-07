Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Mirassol hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: Santos FC/Flickr

Mirassol e Santos se enfrentam hoje, sábado, 19 de julho (19/07), em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Mirassol x Santos: como chegam os times O Peixe chega embalado depois de vencer o Flamengo por 1 a 0, em casa. Com isso, o time saltou para 13º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Para o duelo deste sábado, o técnico Cleber Xavier contará com retornos importantes. O lateral direito JP Chermont, o volante João Schmidt e o meio-campista Benjamín Rollheiser voltam de suspensão. No momento, o Santos não tem nenhum jogador entregue ao Departamento Médico. Ou seja, o comandante terá força máxima.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do outro lado, o Mirassol está embalado pelo bom momento na temporada. Com o empate diante do Palmeiras por 1 a 1, na última rodada, a equipe chegou a cinco jogos de invencibilidade na competição, sendo três vitórias e dois empates. O Leão Caipira também não tem lesionados e suspensos para o jogo. A novidade no time titular pode ser o atacante recém-contratado Chico da Costa, que balançou as redes contra o Palmeiras.

Vale ressaltar que o Mirassol ainda não perdeu para nenhum dos grandes paulistas no Brasileirão: venceu o Corinthians por 2 a 1 em casa, São Paulo por 2 a 0 em pleno Morumbis, e empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Allianz. A equipe ocupa a 11ª posição na tabela, com 18 pontos somados em 12 jogos. (Com Gazeta Esportiva)