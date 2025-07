Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Bahia: como chegam os times

O Tricolor do Pici tem como principal novidade a estreia do português Renato Paiva como novo treinador. Após demitir Juan Pablo Vojvoda no início da semana, a equipe cearense busca com outro técnico estrangeiro uma sobrevida no campeonato. Atualmente na 19ª colocação com 10 pontos, a equipe busca quebrar a sequência negativa de seis vitórias consecutivas.

Dono de trabalhos bastante autoriais, o técnico europeu não deve implementar grandes mudanças em seu primeiro jogo, uma vez que só teve dois dias de treino com o elenco. Entre reforços, o Leão tem o regularizado Adam Bareiro, já integrado ao elenco, e os recém-contratados Weverson e Vinicius Silvestre.



