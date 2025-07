Santos x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Filipe Luís, por sua vez, não vai contar com o atacante Pedro, que não foi relacionado pela segunda partida seguida. O técnico explicou a opção pelo fato de o atleta não ter apresentado a intensidade necessária nos treinos da semana passada e criticou bastante a postura de seu comandado.

Além dele, o Flamengo vai ter os desfalques dos laterais esquerdos Alex Sandro (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e Ayrton Lucas (trauma na perna esquerda), do volante Erick Pulgar (cirurgia no quinto metatarso do pé direito) e do ponta Michael (dores no tornozelo esquerdo). (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Flamengo

Quarta-feira, 16 de julho (16/07), às 20h30min (horário de Brasília).