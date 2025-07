Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino e São Paulo se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de julho (16/07), em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).

Bragantino x São Paulo: como chegam os times

Crespo contará com um reforço importante: o atacante Luciano, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior, volta a estar disponível. Já Lucas Ferreira, ausente diante do Flamengo por dores no quadril, deve ser novamente relacionado. Em contrapartida, Lucas Moura segue fora. O meio-campista, que vem de lesão no joelho, ainda cumpre as últimas etapas de seu cronograma.

Por fim, os jovens Lucca e Henrique servirão a equipe sub-20, em duelo contra o Cruzeiro, que acontece no mesmo dia. Assim, os dois também não entram na lista de relacionados do Tricolor para a partida pelo profissional.

