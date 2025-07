Botafogo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Vitória se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de julho (16/07), em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

Botafogo x Vitória: como chegam os times

O Botafogo não tem problemas para este jogo e Davide Ancelotti deve repetir a equipe do duelo com o Vasco. Salvo Gregore, que pode ser negociado com o Al-Rayyan, do Catar, dirigido por Artur Jorge. Se isso acontecer, Allan deve herdar a vaga.



Para este duelo o Vitória perdeu dois jogadores. O zagueiro Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo, não pode atuar por força de contrato. Já o volante Baralhas recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Inter e cumpre suspensão. Assim, Edu entra na zaga e Pepê joga no meio. (Com Gazeta Esportiva)