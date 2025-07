PSG x Real Madrid ao vivo: onde assistir à final do Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

PSG e Chelsea se enfrentam hoje, domingo, 13 de julho (13/07), em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).

PSG x Chelsea: como chegam os times para a final do Mundial de Clubes

Está definida a final da primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA em novo formato: Chelsea e Paris Saint-Germain se enfrentam no próximo domingo, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca de um título inédito que marca uma nova era na história da competição.

O clube inglês garantiu vaga na decisão ao derrotar o Fluminense por 2 a 0 na semifinal, disputada na última terça-feira, 8. Já os franceses avançaram com uma goleada impressionante sobre o Real Madrid, aplicando 4 a 0 na quarta-feira, 9

O vencedor entrará para a história como o primeiro campeão do Mundial no modelo ampliado, que passou a reunir 32 equipes e será disputado a cada quatro anos, nos moldes da Copa do Mundo de seleções. A sede desta edição, os Estados Unidos, também será o país anfitrião do próximo Mundial da FIFA em 2026.