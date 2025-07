Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fortaleza x Ceará: como chegam os times

O técnico Juan Pablo Vojvoda, um dos tantos estrangeiros envolvidos no duelo, não deverá contar com Bruno Pacheco, David Luiz e Moisés, todos entregues ao departamento médico. O recém-contratado Jose Herrera foi regularizado e está à disposição, mas Adam Bareiro ainda não. O comandante argentino pode optar por retomar o 3-5-2, dando mais liberdade aos alas e fortalecendo o meio-campo.



Do lado do Ceará, a única baixa para o técnico Léo Condé é o zagueiro Luiz Otávio, que segue período de recuperação após cirurgia no joelho. A tendência é que o treinador siga o padrão de repetir a escalação da equipe, inclusive com a permanência de Bruno Ferreira no gol. O arqueiro foi surpresa diante do Sport, já que Fernando Miguel vinha sendo titular, e defendeu uma cobrança na disputa por pênaltis. (Com Afonso Ribeiro)