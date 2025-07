Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Bragantino: como chegam os times

Em razão da disputa da Copa do Mundo de Clubes, tanto Corinthians como Red Bull Bragantino tiveram uma espécie de intertemporada. Os treinadores puderam aproveitar o período maior de treinos para promover os ajustes e correções que julgaram ser necessários ao longo da parada.



Mesmo assim, duas equipes chegam para o duelo em situações diferentes no Brasileirão. O Timão faz campanha de meio de tabela e figura na décima posição, com 16 pontos conquistados em 12 rodadas. Do outro lado, o Massa Bruta vem surpreendendo e ocupa a terceira colocação, com 23 pontos.