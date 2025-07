Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 12 de julho (12/07), em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 18h30min. (horário de Brasília).

O novo camisa 23, porém, ainda não está inscrito e, por isso, sequer viajou à capital federal. Adson, ponta que sofreu fratura na tíbia no treino da última segunda-feira (7/7), está fora e só deve voltar em 2026. No entanto, há retornos para o time de Fernando Diniz. O ponta David, ausente desde setembro de 2024, consta entre os relacionados. O mesmo vale para o garoto Estrella, fora de ação desde junho do mesmo ano. Apesar de não serem titulares, ficarão como opção para Diniz no banco de reservas.

Assim, o clube aproveitou a paralisação para resolver pendências. Antecipou a saída de Dimitri Payet, contratou Coutinho em definitivo e renovou com Léo Jardim, um dos pilares da equipe. Além disso, o volante Thiago Mendes chegou para ampliar as opções no meio-campo.

O Botafogo chega para sua primeira partida após fazer história no Mundial. Apesar da eliminação nas oitavas para o Palmeiras (1 a 0), o Glorioso voltou ao Brasil com a moral alta por ter sido o único a vencer (e até mesmo marcar) diante o PSG (FRA), finalista e favorito ao título. No entanto, há muitas mudanças no atual campeão brasileiro e da Libertadores.

A primeira delas é no banco de reservas. Afinal, Renato Paiva perdeu o emprego após a eliminação para o Alviverde, com John Textor buscando Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, para o comando técnico. O italiano, porém, ainda não está regularizado, com Cláudio Caçapa provavelmente comandando o time de maneira interina. Apesar disso, Ancelotti já deu seus primeiros treinos no CT Lonier.