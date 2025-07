Internacional x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 12 de julho (12/07), em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min. (horário de Brasília).

Internacional x Vitória: como chegam os times

O Colorado quer retomar a campanha no Brasileirão já deixando a pressão da zona de rebaixamento para trás. O Internacional não vence há seis rodadas na competição e precisa de um triunfo para deixar a área da degola. Para a partida, Roger Machado terá o retorno do goleiro Sergio Rochet, do zagueiro Vitor Gabriel e do atacante Carbonero.

O treinador também terá à disposição Aguirre. O lateral-direito chegou a ficar de fora de algumas atividades por conta de uma pancada na semana passada, mas treinou normalmente nos últimos dias. A única dúvida está na lateral esquerda, já que Bernabei ainda se recupera de lesão na coxa e ainda não está confirmado para a partida.

