Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Flamengo enfrenta o São Paulo hoje, 12, pelo Brasileirão. / Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 12 de julho (12/07), em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Flamengo x São Paulo: como chegam os times O confronto marca a reestreia de Hernán Crespo no comando do time paulista, que chega pressionado por um resultado positivo. O São Paulo vem de três derrotas consecutivas na Série A — para Mirassol, Bahia e Vasco — e não vence desde a nona rodada, quando superou o Grêmio por 2 a 1 no Morumbis. Além disso, ainda não conquistou uma vitória como visitante nesta edição do Brasileirão, somando três empates e duas derrotas. Atualmente em 14º lugar, com 12 pontos, o Tricolor tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que o Internacional, com 11, é o primeiro time dentro do Z4. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp