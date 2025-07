Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Atlético-MG é neste sábado, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Bahia e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 12 de julho (12/07), em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.