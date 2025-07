Fluminense x Chelsea: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Chelsea se enfrentam hoje, terça-feira, 8 de julho (08/07), em jogo válido pelas semifinais da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).

Fluminense x Chelsea: como chegam os times

O Fluminense de Renato Gaúcho tem sido azarão desde as oitavas de final mas vem sabendo lidar com esse rótulo da melhor maneira, tanto é que derrotou equipes com grande poderio financeiro.

O time chega embalado com 11 jogos sem perder, sendo oito vitórias e três empates no período entre Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil e Mundial. A última derrota do Fluminense foi há quase dois meses atrás, no dia 11 de maio.

