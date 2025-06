Flamengo x Bayern: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Bayern se enfrentam hoje, domingo, 29 de junho (29/06), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, às 17 horas (horário de Brasília).

Experiente, o zagueiro Danilo será uma das vozes de liderança equipe dentro de campo. Contratado no início da temporada, o defensor traz no currículo passagens por Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus — todos clubes que já enfrentaram o Bayern em grandes confrontos europeus.

Agora, é tudo ou nada. Flamengo e Bayern se enfrentam valendo vaga nas quartas de final. De um lado, a tradição europeia. Do outro, o sonho rubro-negro de provar, mais uma vez, que pode bater de frente com os gigantes do futebol mundial. (Com Victor Barros)



Flamengo x Bayern: onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial de Clubes

Globo: canal de TV aberta

SporTV: canal de TV fechada

CazéTV: canal do Youtube



canal do Youtube DAZN: serviço de pay-per-view

Mundial de Clubes: dia e horário do jogo Flamengo x Bayern

Domingo, 29 de junho (29/06), às 17 horas (horário de Brasília).

Onde será Flamengo x Bayern



Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos