Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 28 de junho (28/06), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 13 horas (horário de Brasília).

As dúvidas do conjunto palmeirense estão principalmente no ataque, já que o treinador português não sinalizou, até o treino de apronto, se escalará Vitor Roque ou Flaco López ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

O Palmeiras não poderá contar com o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão muscular no início do empate diante do Inter Miami e precisará de 15 dias para realizar tratamento, o que o tira da competição. O grupo comandado por Abel Ferreira poderá ter, no entanto, o retorno de Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na coxa.

Do lado do Botafogo, o principal desfalque será o do volante Gregore, que cumprirá suspensão após tomar o segundo cartão amarelo nos últimos minutos do revés diante do Atlético de Madrid. Por sua ausência, Renato Paiva deverá escalar um meio de campo com Marlon Freitas e Allan como dupla de volantes.

Há ainda a dúvida sobre a escalação do jovem zagueiro Jair, que só participou de uma parte do treino de apronto, mas uma possível ausência só será confirmada pelo clube com a divulgação da escalação para o jogo.

Assim sendo, a principal mudança do Glorioso será tática, mas que tem sido constantemente aplicada pelo treinador: Cuiabano deverá ser titular, cumprindo um papel mais ofensivo, deixando Alex Telles na lateral, com funções mais defensivas pelo lado esquerdo.