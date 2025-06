Mamelodi Sundowns x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mamelodi Sundowns e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 25 de junho (25/06), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).

Mamelodi Sundowns x Fluminense: como chegam os times

Após empatar sem gols com o Borussia Dortmund e vencer o Ulsan da Coreia do Sul por 4 a 2, o Fluminense divide a liderança com os alemães, ambos com quatro pontos. O Mamelodi vem logo abaixo com três pontos, conquistados no triunfo de 1 a 0 sobre o Ulsan, uma vez que perdeu de 4 a 3 para o Borussia Dortmund. Os coreanos, na lanterna sem terem pontuado, estão eliminados e cumprem tabela.

O Borussia enfrenta o Ulsan no mesmo horário e vai se classificar em caso de empate. O empate serve ao Fluminense no seu jogo, mas se o Mamelodi vencer, os brasileiros estarão eliminados, salvo em caso de uma derrota do Borussia para o Ulsan, algo pouco provável.

