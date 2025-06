Los Angeles x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com o time classificado, o técnico Filipe Luís deve aproveitar para dar um descanso a alguns atletas e por em prática o balanceamento de carga. Atletas que já apresentaram sinais de desgaste e foram titulares nas duas primeiras partidas, como Ayrton Lucas, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo, podem começar no banco de reservas.

Passado o duelo contra o Los Angeles, o Flamengo enfrentará o segundo colocado do Grupo C no próximo sábado, dia 29 de junho, em Miami. Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors são os possíveis adversários, com a equipe lusitana com as maiores possibilidades. (Com Gazeta Esportiva)



Los Angeles x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial de Clubes

Globo: canal de TV aberta

SporTV: canal de TV fechada

CazéTV: canal do Youtube



canal do Youtube DAZN: serviço de pay-per-view

Mundial de Clubes: dia e horário do jogo Los Angeles x Flamengo

Terça-feira, 24 de junho (24/06), às 22 horas (horário de Brasília).