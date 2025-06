Flamengo x Chelsea: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Chelsea se enfrentam hoje, sexta-feira, 20 de junho (20/06), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 15 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Flamengo x Chelsea: como chegam os times

Flamengo e Chelsea estrearam no torneio com vitória pelo mesmo placar, 2 a 0, sobre o Espérance (TUN) e o Los Angeles FC (EUA), respectivamente. Com a igualdade na pontuação, o critério de desempate é a quantidade de cartões amarelos recebidos. Desta forma, o Rubro-Negro aparece no topo da tabela.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Dependendo do resultado da partida entre Espérance e Los Angeles FC, que ocorre às 19 horas desta sexta, Flamengo e Chelsea podem garantir a vaga nas oitavas de final do torneio. Para que a equipe brasileira se classifique antecipadamente, será preciso bater os ingleses e torcer por uma derrota dos americanos. (Com Gazeta Esportiva)