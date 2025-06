PSG x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O Botafogo vai enfrentar o PSG hoje, 19, pelo Mundial de Clubes. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

PSG e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 19 de junho (19/06), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no xxxxxxx, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

fim de resguardar a imagem do time brasileiro, o técnico português Renato Paiva deverá sacar mudanças na escalação para brigar por um bom resultado. A ideia é que a dupla de zaga seja composta por atletas mais experientes para lidar com os atuais campeões europeus, enquanto, no setor ofensivo, as alterações são para dar maior dinamismo aos atacantes com a saída de Mastriani — que pouco produziu diante do Seattle Sounders — e a entrada de Cuiabano como ponta, a exemplo do que ocorreu em alguns jogos da Libertadores.