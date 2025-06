Palmeiras x Al Ahly: onde assistir ao vivo e online pelo Mundial de Clubes

O Palmeiras irá enfrentar o Al Ahly hoje, 19, pelo Mundial de Clubes da FIFA. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam hoje, quinta-feira, 19 de junho (19/06), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 13 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Palmeiras x Al Ahly: como chegam os times Depois da boa atuação na estreia, o Verdão chega “mordido” para sua segunda partida no Mundial. Abel Ferreira trabalhou bastante as finalizações para tentar melhorar a efetividade alviverde. Na escalação, o português deve repetir a equipe que atuou contra o Porto, com uma possibilidade de entrada de Flaco López no ataque. Para Weverton, a vitória na estreia não veio por detalhe. Além disso, o goleiro espera que a partida contra o Al-Ahly tenha as suas dificuldades e que a equipe consiga corrigir aquilo que faltou no duelo contra o Porto. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp