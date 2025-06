Kobel valoriza empate e reconhece superioridade do Fluminense: "Jogaram melhor que nós"

Gregor Kobel foi destaque do Borussia Dortmund contra o Fluminense no Mundial de Clubes 2025 / Crédito: Reprodução/X/Borussia Dortmund

Goleiro do Borussia Dortmund, Gregor Kobel não poupou elogios ao Fluminense após o empate em 0 a 0 na estreia das equipes no Super Mundial de Clubes, nesta terça-feira, 17. Principal destaque do time alemão, o suíço foi decisivo para evitar uma vitória brasileira, na partida em que o Fluminense finalizou 14 vezes, contra apenas sete tentativas dos aurinegros. “Acho que não foi nossa melhor atuação hoje. Acho que fomos um pouco lentos, a energia não estava tão alta quanto de costume. Penso que a energia dos brasileiros foi muito maior que a nossa, e normalmente nossa força é a nossa forma física e presença em campo. Sentimos falta disso", pontuou o camisa 1 do Dortmund.

Mesmo reconhecendo o bom jogo protagonizado pela equipe de Renato Gaúcho, o arqueiro aurinegro ressaltou a falta de ritmo da equipe alemã, que não entrava em campo há um mês, desde o fim do campeonato alemão. "Acho que eles jogaram melhor do que nós. Foi bom para nós não termos tomado gol e termos conquistado um ponto, porque agora podemos melhorar. Acho que, sim, podemos dizer sobre o jogo cedo, 12h, talvez um pouco do jet lag Síndrome da mudança de fuso horário, ou seja, é a alteração do ritmo biológico de 24 horas consecutivas que ocorre após mudanças do fuso horário em longas viagens de avião. , quem sabe. Não quero dar muitas desculpas, mas não foi nossa melhor atuação hoje e agora temos muito a melhorar. Mas foi 0 a 0, então podemos aceitar hoje. Podemos ficar satisfeitos com isso", completou o suíço. Kovac também reconhece o bom jogo do Fluminense Além de Kobel, o técnico Niko Kovac também reconheceu o bom nível apresentado pelo Tricolor. "Temos que lidar com isso. Certamente não foi o nosso melhor jogo, mas foi bom para a estreia. Nós, europeus, achamos que futebol só acontece aqui, mas futebol de verdade também se joga bem na América do Sul", afirmou o treinador croata.