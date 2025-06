Fifa anuncia premiação recorde para times participantes do Mundial de Clubes; veja valores

Ao todo, a entidade máxima do futebol irá distribuir 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,54 bilhões) para os times envolvidos na competição

“O modelo de distribuição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA reflete o ápice do futebol de clubes e representa o maior prêmio em dinheiro já concedido a um torneio de futebol, composto por uma fase de grupos de sete partidas e um formato de playoff, com um pagamento potencial de US$ 125 milhões (aproximadamente R$ 693,4 milhões) previsto para os vencedores”, disse Infantino.

Nesta sexta-feira, 13, a Fifa detalhou como será feita a premiação financeira às equipes participantes dao Mundial de Clubes. Ao todo, a entidade máxima do futebol irá distribuir 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,54 bilhões) para os times envolvidos na competição, o maior prêmio em dinheiro já concedido a um torneio de futebol.

Além disso, há um programa de investimento solidário com a meta de destinar mais 250 milhões de dólares (R$ 1,38 bilhão na cotação atual) aos clubes de futebol do mundo todo. O objetivo deste ato de solidariedade é dar um impulso significativo aos esforços contínuos para tornar o futebol verdadeiramente global, de acordo com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“A FIFA não reterá nenhum financiamento para este torneio, já que todas as receitas serão distribuídas aos clubes de futebol, nem tocará nas reservas da FIFA, que são reservadas para o desenvolvimento global do futebol por meio das 211 Associações-Membro da FIFA”, continuou.

Veja como funcionará a premiação da Fifa para o Mundial de Clubes:

Prêmio total distribuído em dinheiro: US$ 1 bilhão, composto por um pilar de desempenho esportivo de US$ 475 milhões e um pilar de participação de US$ 525 milhões.