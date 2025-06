Vitória x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta-feira, 12 de junho (12/06), em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, às 19 horas. (horário de Brasília).

Vitória x Cruzeiro: como chegam os times

O técnico Thiago Carpini teve toda a Data Fifa para descansar e trabalhar com o elenco, mas vai precisar lidar com uma série de desfalques para a partida. Afinal, Lucas Halter, Ricardo Ryller e Janderson estão suspensos. Além disso, Neris, Kauan e Fabri estão entregues ao departamento médico. As ausências vão obrigar o comandante a abrir mão da linha de cinco defensores que deu certo contra o Corinthians, já que ele tem apenas dois zagueiros à disposição. Em contrapartida, Matheuzinho volta ao time depois de cumprir suspensão automática na última rodada.

Sem Christian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Leonardo Jardim ainda tem dúvidas de como vai montar o meio de campo. Eduardo deve ser o escolhido para começar a partida. Afinal, o meia, que marcou três gols nos últimos jogos, vem agradando o treinador e pode começar o embate. Além disso, o zagueiro Lucas Villalba deve voltar ao time titular. Ele cumpriu suspensão por terceiro cartão amarelo e ficou fora do jogo diante do Palmeiras. Fagner, Kaio Jorge e Lautaro Díaz, que fizeram trabalhos específicos durante a Data-Fifa, devem viajar com a equipe para Salvador. Por fim, João Marcelo e Matheus Henrique seguem no departamento médico em recuperação de lesões no joelho. (Com Jogada10)