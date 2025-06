São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Vasco se enfrentam hoje, quinta-feira, 12 de junho (12/06), em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

São Paulo x Vasco: como chegam os times

Em meio a desfalques, o treinador Luis Zubeldía pode ter novidades contra o time carioca. Afinal, já inscrito pelo clube, Juan Dinenno treinou normalmente e pode ser uma das novidades na lista de relacionados. Já Bobadilla, Matheus Alves e Ferraresi, que estavam com suas seleções, são dúvidas, mas devem ser relacionados e começar o embate no banco de reservas. A dúvida do técnico é se mantém a dobra de laterais pela esquerda, com Wendell e Enzo Díaz, ou se entra em campo com Lucca na ponta. Além disso, Marcos Antônio continua como incógnita para o confronto apesar de ter participado de uma corrida no gramado nos últimos dias.

Contudo, vale ressaltar que o Tricolor tem um grande número de desfalques. Afinal, estão fora Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

